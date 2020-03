Poučení......

Ešte včera som sa bránil, dnes už nie. Dnes už sa pripravujem i na myšlienku, že to možno dostanem. Ľudstvo sa až príliš učičíkalo, že je za vodou, že sa mu nič pripomínajúce stredovek nemôže stať. Môže.

A môže za to naša domnelá istota a pocit, že nás sa to netýka.

V prvé dni som Covid ani nevnímal, robil si riť z vykúpených rúšok. No po tom, čo za 24 hodín v Taliansku zomrelo 133 ľudí ( https://dennikn.sk/minuta/1789538/ https://hnonline.sk/svet/2107980-skokovy-narast-m-tvych-obeti-koronavirusu-v-taliansku-za-den-pribudlo-133 ), som sa zamyslel: toto nie je ľahký priebeh bezvýznamného ochorenia. A začal som pátrať.

Zisťujem, čo je ako pomenované a od čoho odvodené, základné veci. I to, že populácia Talianska je najstaršia v Európe, o čom hovorí i článok z roku 2007:

https://svet.sme.sk/c/3313221/populacia-talianska-je-najstarsia-v-europe-a-dalej-starne.html , čo by možno vysvetľovalo vysokú mortalitu.

Popritom zisťujem, ako tam momentálne funguje zdravotníctvo: https://www.literarky.cz/civilizace/951-italske-bergamo-v-oblezeni-svedectvi-lekare-z-centra-epidemie-koronaviru?fbclid=IwAR3_ukxKEY2xZ98XjGVl297BU0JTB7lfg5oSF2bllYeIWcdSoD0mB87qe4w

Ako vždy, neverím úplne ani tomuto článku, no beriem ho na vedomie. Minimálne som sa veľa dozvedel o priebehu ochorenia a ako, a hlavne prečo vznikajú jeho ťažké stavy. Zároveň vnímam slovač. Vidím , ako sa na soc.sieti šíri poľský obrázok s dezinfekčným prípravkom, na ktorom je v červenom krúžku zakrúžkované určenie: coronavirus, dátum výroby: 12/2016 , a veľké pohoršenie, plus konšpiračné teórie okolo, že je to všetko už pripravené. Áno, kedysi som strávil hodiny v knižnici, aby som našiel, čo hľadám, teraz hodiny overujem jednu informáciu. Ale zjavne to nerobíme všetci. A pokiaľ nechápeš, o čom teraz hovorím a prečo si pri fotke z Poľska búcham po čele, zisti si.

Čím viac viem, čím viac videí pozerám, tým som zmätenejší. Kde je pravda? Kto ju hovorí? A potom to príde. Idem do obchodu, bežný nákup. Všetkého je dosť, beriem to, čo potrebujem, plus pár vecí navyše - asi za 20 eur, že pre pocit. Prichádzam k pokladni, vykladám veci a pani pokladníčka si zakašle suchým kašľom do ruky a potom obchytá celý môj nákup, aby ho blokovala. Wou. A je to, pretože:

https://vat.pravda.sk/clovek/clanok/545191-virus-sa-siri-na-4-5-metra-vo-vzduchu-vydrzi-pol-hodiny/

Vtedy to vzdávam. Vraciam sa, nakupujem trvanlivé veci tak, aby som prežil v prípade nákazy mojej osoby 2 týždne bez nutnosti opustiť byt. Ak by bola pani pozitívna a ja by som to nechcel dostať, musel by som dezinfikovať všetko. Kľúče, mobil, peňaženku, kartu, oblečenie a pri tom, nedýchať, plus, nechať nákup 2-3 dni "odstáť". A vôbec, ono je to bohužiaľ tak aj vďaka tomu, ako žijeme, sme nútení žiť. Že ľudia sú často nútení chodiť chorí do práce....

Dochádza mi, že ak by som sa chcel nákaze úplne vyhnúť, musel by som konať najneskôr v deň potvrdenia nákazy prvého človeka u nás, aj to už by bolo možno neskoro, nakúpiť si veci na dva mesiace a zavrieť sa na samote v lese. A to som neurobil.

Zatiaľ sa to tvári, že to zvládame. Ale nevieme, akou silou vírus udrie. A keď nevieme, čo čakať, prečo nečakáme to najhoršie? Prečo aspoň ľudia, ktorí sú v neustálom kontakte s ľuďmi, sa nechránia, nás nechránia potrebnými ochrannými prostriedkami? Kontroluje vedúci zmeny pri nástupe takýchto ľudí na zmenu, aspoň ich teplotu? Ja viem, že je to náročné, ale toto sú strategické veci!!!

Kde sú všetky tie vypredané rúška, keď dnes som videl mať ho nasadené jednej osobe? A nebol to personál obchodu.

Pamätám si, ako som sa ako chlapec chytal za hlavu pri sledovaní historického dokumentu o testovaní jadrových zbraní. Vojakom dali okuliare a veselo sledovali výbuchy - nie online, ale na živo! Juchú, aká paráda! Len aby sa na nás po pár rokoch nepozerali ako na takých istých idiotov.

PS: medzi časom začal po sieti kolovať článok o žene, ktorá ráno skolabovala vo vlastnej kúpeľni. O tom, že rozbitú peru jej nervózny lekár prezeral bez rukavíc a musela prejsť 4 Bratislavské nemocnice v tomto období aby sa dopátrala nejakého výsledku. A to, že čakala na vyšetrenia medzi chorými bez rúšok, už ani nekomentujem. Ak je ten príbeh pravdivý, tak potom toto nie je 21 storočie, toto je stredovek s pozlátkom techniky.

A začínam mať taký pocit, že Čína možno nebola úplne úprimná. A ak bola a všetko to začala zvládať po pár týždňoch, skúsme sa opýtať samých seba, či máme MY zdroje a potenciál Číny.

A na úplný záver: Myslím si, že terajšia karanténa je ok. Ak nič iné, pomáha naťahovať čas. Čas, za ktorý sa môžu nájsť riešenia, či účinné kombinácie liekov. Ale to by ju ľudia nesmeli porušovať!

A ja len dúfam, že si za dva mesiace prečítam tento svoj článok a budem sa na ňom smiať. Lebo nič iné asi robiť nemôžem....

Článok je iba mojim laickým pohľadom na dnešnú situáciu a opisuje moje subjektívne postoje, ktoré sa nemusia zhodovať s realitou. Ďakujem.